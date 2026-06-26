「危險駕駛」將明確法案化＝一般道路超速50公里以上即可適用

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為了將危險駕駛致死傷罪的適用要件予以明確化，導入數值基準的《修正自動車運轉處罰法》於25日在眾議院本會議上獲得全會一致通過並正式成立。法案明定若在一般道路上超過最高時速50公里以上並引發死傷事故之情況，將一律適用危險駕駛致死傷罪。該法預期將於今年夏天實施施行。

雖然危險駕駛致死傷罪的法定刑比過失駕駛致死傷罪還要來得沉重，但在現行法當中，由於「難以控制進行的高速度」等要件過於模糊，導致適用的判斷存在著參差不齊的狀況。以2021年發生在大分市的事故為例，肇事車輛在一般道路上以時速194公里行駛並致人於死，然而在二審當中卻未被認定適用該罪，福岡高等檢察廳目前已向最高裁判所提起上訴。

在修正法當中，作為危險駕駛的適用基準，規定在最高時速60公里以下道路（主要為一般道路）超速50公里以上、在超過60公里道路（主要為高速道路）超速60公里以上。圍繞著酒後駕駛的部分，則定性為：(1)呼氣每1公升含酒精0.5毫克以上(2)血液每1毫升含酒精1.0毫克以上。此基準相當於飲用了2大瓶啤酒的狀態。

即使在低於數值基準的情況下，若是因「極其難以迴避重大交通危險的高速度」、「受到酒精影響而處於正常駕駛困難的狀態」而引發死傷事故者，亦將成為適用對象。故意進行的甩尾行駛亦被包含在危險駕駛之內。



為了將危險駕駛致死傷罪的適用要件予以明確化、全會一致通過並成立導入數值基準之《修正自動車運轉處罰法》的眾議院本會議。25日下午攝於國會內

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