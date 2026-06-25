青森縣觀測到震度6強地震＝尚未發布後發地震注意情報

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25日上午7時半（上午7時30分）左右，發生以岩手縣外海為震源的地震，並於青森縣階上町觀測到了震度6強的搖晃。根據氣象廳表示，震源深度約為50公里。地震芮氏規模（M）被推定為6.9。此起地震並無引發海嘯被害的擔憂。

由於並未符合「北海道・三陸外海後發地震注意情報」的發布基準，因此並無發布。

根據JR東日本表示，東北新幹線受到地震的影響，東京至新青森之間的路線全線一度暫停行駛。東京至仙台區間已於上午9時半恢復行駛。仙台至新青森區間則預計要到下午1時左右才能恢復。

根據原子力規制廳表示，東北及北海道的核能發電廠以及核能相關設施，目前皆未確認到異常狀況。

各地區觀測到的主要震度如下：

震度6強：青森縣階上町

震度6弱：青森縣八戸市

震度5強：青森縣三戸町、盛岡市

震度5弱：宮城縣登米市

震度4：北海道千歲市、秋田縣湯澤市、山形縣村山市



因地震導致從貨架上掉落的商品散落一地的便利商店店內。25日上午攝於青森縣階上町（店家提供）

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