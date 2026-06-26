東京電力資本結盟＝5大陣營包含軟銀及日美基金等將一起合作出資

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關於東京電力控股（東電HD）為了經營重建所推動的資本結盟，目前正與包括軟銀（SoftBank）、國內投資基金「日本產業合作夥伴（JIP）」、以及美國投資基金「KKR」等在內的5大陣營作為候選展開談判，此消息於25日獲得證實。

東電HD於同日由金融界出身的橫尾敬介新就任會長。其將活用在業務重組等領域的豐富知見，使相關檢討邁向正式化。

其餘的2個陣營則為美國投資公司黑石（Blackstone）與美國資產運用公司貝萊德（BlackRock）。東電在1月發表的經營重建計畫當中，將包含接納外部資本在內的提攜位置定性為核心支柱之一，並從截至3月底為止參與應募的陣營當中篩選限縮出上述對象。

對東電而言，資本提攜的目的一方面是為了確保成長投資的資金，同時亦是為了減輕因福島第一核電廠廢爐與賠償所帶來的沉重財務負擔。隨著人工智慧（AI）普及引發資料中心擴大、進而預期將產生的巨大電力需求吸納，以及針對去低碳能源整備所投入的資金皆極其巨額，因此與事業公司或投資公司的連繫合作將掌握關鍵。



東京電力控股（東電HD）總部。4月20日攝於東京都千代田區

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