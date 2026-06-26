本田與日產研議將主力零組件予以共通化＝削減下一代車款開發費

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本田（Honda）與日產汽車（Nissan）正朝向將透過更新軟體來提升性能的下一代車款「SDV（軟體定義汽車）」之主要零組件實施共通化（統一規格）的方向展開研議，此消息於25日獲得了證實。此舉是希望削減開發與零組件採購的成本，方針計劃於2029年推出搭載有共通零組件的車輛並投入販售。

根據消息人士透露，實施共通化的部分為電子控制單元（ECU），該單元是以電子訊號來控制引擎與煞車等車輛各項機能。ECU是由多數的半導體與電子零組件所構成，在SDV當中則需要更高性能的ECU。而用以驅動軟體的基本作業系統（OS）之共通化，亦成為了協議的對象。

本田與日產曾於2024年8月宣布，將針對SDV、電池以及車輛供給等項目展開合作的研議。雖然其後曾進入經營合併的協議但最終破局，不過雙方目前仍持續針對各領域的協業展開研議。



本田（左）與日產汽車的標誌（Logo）。資料照片（AFP時事）

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