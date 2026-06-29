歌手兼演員美輪明宏逝世享耆壽91歲＝以《苦工之歌》、《黑蜥蜴》聞名

Newsfrom Japan

以《苦工之歌（日文：ヨイトマケの唄）》廣為人知、跨越性別展現出強烈存在感的歌手兼演員美輪明宏（本名丸山明宏），於20日午前9時30分（上午9時30分），因老衰而逝世，享耆壽91歲。其所屬事務所於28日在官方網站上發表了此項消息。葬禮已由親屬祕密舉辦完畢。

其出生於長崎市，在10歲時遭遇原子彈爆炸。其以成為歌手為目標而前往東京，於國立音大附屬高校退學後，在16歲時開啟了專業活動。其在銀座的香頌咖啡廳「銀巴里」以美貌歌手之姿引發了話題，並於1957年以《Meke Meke》、1965年以自身作詞作曲的《苦工之歌》獲得了熱烈大賣。

其與作家三島由紀夫交情親密，在三島的戲曲《黑蜥蜴》舞台劇當中飾演主角盜賊，成為了其代表作。由劇作家寺山修司所特別創作的《皮草瑪麗（日文：毛皮のマリー）》，其亦自1967年的首演起便擔綱主角。

在配音員領域，其亦在導演宮崎駿的長篇動畫《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》當中發揮了存在感。在電視圈方面，則活躍於《靈異之泉》（朝日電視台系）等綜藝節目當中，亦受到了年輕人的支持。

2012年，其以77歲的高齡首度在NHK紅白歌合戰當中初出場。其在現場熱唱了描繪在建築工地工作的母親與成長後子女心境的《苦工之歌》，在當時引發了話題。雖然其於2019年曾因輕微腦中風而住院，但在康復復出後依然持續展開著廣泛的活動。



美輪明宏

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]