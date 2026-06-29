日韓防衛相會談：兩國就推動防衛交流與特殊飛行小組合作達成共識

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【首爾時事】防衛大臣小泉進次郎與韓國國防部長安圭伯28日在首爾舉行會談，雙方確認將為了就安定且未來志向的日韓防衛合作與交流之發展，進一步強化意思溝通與努力。兩國政府發表了此項消息。

小泉進次郎與安圭伯基於今年1月韓國空軍的特技飛行隊「黑鷹（Black Eagles）」首度在航空自衛隊那霸基地（那霸市）接受燃料補給支援一事，雙方合意將進一步深化其與空自「藍色衝擊波（Blue Impulse）」之間的合作與交流。雖然具體的內容將於今後實施敲定，但當局之間亦正研議將燃料補給支援予以常態化。

針對能讓燃料與彈藥實施互通融通的日韓《物品勞務相互提供協定》（ACSA），總統李在明曾於8日表明「從國民感情來看在現狀之下具備困難」。防衛省關係者表示：「我們亦十分認識該點。這場會談是希望打造日韓防衛合作環境之含義。」以此暗示了並未將該議題放大處理。

此外，雙方亦決定就防衛武器裝備的合作展開議論推進。日本已於4月將武器出口予以事實上的解禁。另一方面，韓國作為全球性的武器輸出國，其存在感亦正與日俱增，小泉進次郎在會談後對記者團表示：「關於韓國的政策，我們亦有需要實施研究的地方。」

除此以外，雙方再度確認了旨在推進朝鮮半島完全去核化與持久和平構建的意思，以及日美韓三國合作的持續。圍繞中國與俄羅斯的轟炸機於27日在東海實施共同飛行一事，雙方亦進行了情報共享。此外，針對本月時隔8年半再度實施的海上自衛隊與韓國海軍的搜索．救難共同訓練（SAREX），雙方亦一致同意將使其獲得進一步發展。



28日，在首爾的韓國國防部，接受儀仗隊榮譽禮的防衛大臣小泉進次郎（左）與韓國國防部長安圭伯



28日，在首爾的韓國國防部，對儀仗隊實施巡閱（閱兵）的防衛大臣小泉進次郎（車上後排右）與韓國國防部長安圭伯（同排左）



進行握手的小泉進次郎（右）與韓國國防部長安圭伯。28日攝於首爾（韓國國防部提供．時事）



進行會談的防衛大臣小泉進次郎（右端）與韓國國防部長安圭伯（左端）。28日攝於首爾（韓國國防部提供．時事）

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