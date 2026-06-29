豬隻腎臟移植：最快2028年於北大等2家醫院實施首例治驗

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將豬隻的腎臟移植至人體的「異種移植」臨床試驗，來自明治大學的衍生新創企業「Por Med Tech（位於川崎市）」29日宣布，最快將於2028年在北海道大學醫院（札幌市）與湘南鎌倉綜合醫院（神奈川縣鎌倉市）等2家醫療機構實施。該技術作為填補移植器官慢性不足的治療法而備受期待，該公司希望透過治驗確認安全性等要素之後，以取得製造販售許可為目標。

該公司進口了由美國生技企業「eGenesis」所開發的基因編輯豬隻細胞。並於國內飼育供移植用的複製豬，將摘出的腎臟移植至患者體內。

該豬隻為了抑制排斥反應，共對69處的基因實施了改編，此外亦降低了源自豬隻之病毒的感染風險。據了解在美國目前為止已進行了4例的治驗，並擁有患者最長脫離洗腎達約9個月時間的實績。

因慢性腎衰竭等原因接受透析的患者在國內目前超過30萬人，期盼獲得腎臟移植的等待者則高達約1萬5000人。另一方面，根據日本臟器移植網路顯示，源自腦死人士的移植每年僅停留在200件左右，器官不足正成為嚴重的課題。

有鑑於這類狀況，政府在本月所公布的官民投資願景圖當中，將異種移植定位為重點領域之一。並展現了將推進國產技術確立與製造體制整備、以早期實用化為目標的方針。

Por Med Tech公司的代表、同時也是明大教授的長嶋比呂志表示：「我們將為了使異種移植能作為有用的醫療技術獲得發展，持續付出努力。」



湘南鎌倉綜合醫院。位於神奈川縣鎌倉市

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