政府召開對日外國投資委員會首次會議＝跨部會聯手嚴防技術外流

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【時事通信】政府29日正式成立負責跨部會審查外資投資日本企業的「對日外國投資委員會（JFIC）」，並於首相官邸召開首次會議。該組織仿效了美國的「對米外國投資委員會（CFIUS，其具備可向總統建議阻止或暫停外資對美投資的權限）」，未來將肩負起防止安全保障重要技術與情報流向國外的重任。

首相高市早苗在首次會議上強調：「透過跨部會進行具備一貫性的審查，有助於提高外國投資人對法規環境的預期可能性，進而兼顧促進健全投資與確保經濟安全保障。」

這座委員會的創設，先前已被納入自民黨與日本維新會的聯合政府合意書當中，而作為其設立法源依據的《修正外匯法》已在本屆國會中通過成立。

新制規定，未來在對投資案件進行審查時，財務大臣等人必須視必要情況，義務性地向相關行政機關徵詢意見。委員會將由財務省與國家安全保障局共同擔任議長，並邀集經濟產業省、防衛省等相關部會一同參與。

會議結束後，財務省隨即舉行了秘書處的掛牌儀式。財務大臣片山皋月對記者團表示：「未來將與相關各部會緊密合作，付出更大的努力。」



在對日外國投資委員會上發表發言的首相高市早苗（中央）。29日下午攝於首相官邸



共同為對日外國投資委員會（JFIC）秘書處掛牌的財務大臣片山皋月（左）與財務副大臣中谷真一。29日下午攝於財務省

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