友都八喜池袋東口大型商場開業＝西武百貨全面改裝、30日正式營運

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【時事通信】友都八喜控股（Yodobashi Holdings，總部設於東京）29日向媒體公開了將於30日在東京池袋車站東口開幕的大型商業設施「Yodobashi-Ikebukuro」。該建築原為百貨龍頭「崇光西武」的旗艦店「西武池袋本店」，如今全面翻新，由友都八喜的電器量販店與縮小規模後重新轉型的西武百貨共同擔綱核心主打店鋪。

新商場同時進駐了體育用品店、生活雜貨店與餐廳等多樣化業態，旨在打造一個能吸引各年齡層造訪的綜合性設施。友都八喜控股社長藤澤昭和表示：「期盼這座商場能獲得當地居民的喜愛，並為活絡地方經濟貢獻一份心力。」

商場核心的「友都八喜多媒體池袋店」橫跨地下1樓至地上5樓，營業面積高達3萬3000平方公尺，是關東地區規模最大的電器量販店之一。除了提供極為齊全的商品之外，現場還規劃了可以親自試用所有款式的電棒捲專區，以及擺設超過3000種機型的扭蛋機專區，成為吸睛亮點。

此外，6樓由友都八喜控股旗下的連鎖體育用品大廠「石井體育」進駐，7樓則設有配備揮桿測試室的高爾夫球專賣店。位於8樓的美食街則引進了麻辣燙等特色餐飲，將陸續進駐開業。



友都八喜控股於30日正式開業的商業設施「Yodobashi-Ikebukuro」。29日上午攝於東京都豐島區



「友都八喜多媒體池袋店」的電棒捲（美髮造型器）賣場。29日上午攝於東京都豐島區



「Yodobashi-Ikebukuro」8樓的美食街「LINKS DINING」。29日下午攝於東京都豐島區

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