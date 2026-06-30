《國旗損壞罪》法案於眾議院通過＝全體野黨缺席表決、前外相岩屋毅棄權抗議

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【時事通信】禁止毀損日本國旗行為的《國旗損壞處罰法案》，30日在眾議院本會議上進行了表決，並憑藉著自民黨與日本維新會等黨派的贊成多數獲得通過。然而，包含先前參與共同提案的國民民主黨與參政黨在內，全體野黨皆對執政黨強硬的國會營運展現強烈反彈，因而集體缺席本次表決。由於執政黨在參議院的席次並未過半，接下來在參議院的審議進程恐怕將陷入僵局。

另一方面，自民黨的前外務大臣岩屋毅在會議途中離席，並對此案投下棄權。他對記者團說明了理由並表示：「尊重國旗的意識不應該透過刑罰來強制執行。我無法積極表達贊成。」

中道改革連合先前在眾議院內閣委員會的質詢當中指出，該法案恐怕會引發社會各界的寒蟬效應，但本案的審議時間僅僅只有3天。該法案與憲法所保障的思想自由及言論自由之間的權衡，成為了本次論戰的主要焦點。在參考人聽證會當中，由野黨所推薦的專家學者亦發出質疑，認為該法案「恐怕會導致特定思想傾向的表達方式單獨遭到處罰」，將此視為一項嚴重問題。

該法案的條文內容明定，若以「引起顯著不快或嫌惡感的方式」在公開場合毀損國旗者，將被處以2年以下的拘禁刑、或是20萬日圓以下的罰金。自民黨與維新會已在聯合政府合意書當中，確認要在本屆國會會期內促成該法案的通過成立。



《國旗損壞處罰法案》憑藉自民黨與日本維新會等贊成多數獲得通過的眾議院本會議。30日下午攝於國會內



《國旗損壞處罰法案》在眾議院本會議上以贊成多數獲得通過後，轉身一鞠躬致意的官房長官木原稔。30日下午攝於國會內

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