帝國數據銀行：7月有兩千以上食品調漲、中東局勢導致包裝耗材價格飆

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【時事通信】帝國數據銀行於30日公布了一項調查結果，顯示195家主要食品製造商預計在7月份調漲價格的飲食料品達到了2566項。受到中東局勢混亂引發原油與石腦油價格大漲的影響，進而推升了包裝耗材與原材料的價格。本次調價以速食麵等「加工食品」以及「麵包」為中心，品項數量比去年同期增加了21.9%。這也是調價品項數時隔7個月再度超越去年同期。

從類別來看，「加工食品」以1084項居首，其次為「麵包」的1078項。東洋水產將調高「赤色狐狸烏龍麵（標準尺寸）」等即席杯麵的建議零售價，漲幅落在4%至11%之間。山崎麵包則調漲「Royal Bread」等吐司的生產品出廠價格，平均調幅為6.6%。

統計2026年全年，截至目前已知到11月為止的累計調價食品已高達1萬4902項，這也是連續第5年全年調價品項突破1萬項。帝國數據銀行分析認為「10月前將會是這波漲價的高峰」，並指出「全年度非常有可能會突破2萬項大關」。



民眾在超市的食品賣場挑選商品。5月22日攝於東京都內。資料照片（AFP時事）

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