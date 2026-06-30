2024年度食物浪費量：疫情解封帶動餐飲業外食需求、公司行號剩食微幅增加

Newsfrom Japan

【時事通信】針對可食用卻被丟棄的「食物浪費（剩食）」，農林水產省、環境省與消費者廳30日聯合公布了2024年度食品相關企業與一般家庭的產生總量（推估值），總計為461萬噸，比前一個年度減少了3萬噸。這已是連續第3年低於前一年度，同時也創下了自2012年度展開統計以來的歷史新低。

不過，在企業與餐飲業等「公司行號端」所產生的剩食量為237萬噸（前一年度為231萬噸），時隔3年再度呈現增加。細項中以食品製造業佔110萬噸（前一年度為108萬噸）、餐飲外食產業佔70萬噸（前一年度為66萬噸）為主。研判這是受到疫情解封、民眾外出用餐的頻率增加所致。

另一方面，「家庭端」所產生的剩食量則為224萬噸（前一年度為233萬噸），自2017年度起便持續維持減少的趨勢。而在食品尚未拆封就直接被丟棄的「直接廢棄」部分，則佔了96萬噸（前一年度為100萬噸）。



將剩飯剩菜丟進垃圾桶的民眾。照片僅為示意圖

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]