日本航空涉嫌於「飛行汽車」等事業不正當領取補助金＝將退還2.8億日圓

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【時事通信】日本航空（JAL）30日坦承，在參與國家針對無人機與飛行汽車等「下一代空中交通」的公開招標事業時，編列了與實際狀況不符的勞務費，進而不正當領取了國家補助金。這項涉嫌不當領取的行為可能早在2022年就已經開始，該公司表示將全額退還總計約2億8000萬日圓的款項。

根據日本航空等單位的說法，發生不當領取的是經濟產業省所管轄的「新能源・產業技術綜合開發機構（NEDO）」之招標事業。該公司在去年配合事業開始前向NEDO提交的計畫書，向員工分派勞務時間，並指示員工將這些虛報的時間記載於工作日誌當中。

研判此舉是為了能全額領取當初預估的所有預算。這項不當領取行為於今年1月在公司內部被揭發，隨後展開了由外部律師參與的調查。雖然日本航空已主動放棄今年度向NEDO承接的所有事業，但該公司強調，未來仍會持續在公司內部進行飛行汽車等項目的研究開發。



日本航空的標誌（Logo）。資料照片（EPA時事）

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