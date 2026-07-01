國稅廳稱公定路段地價連續5年上漲＝顯示住宅需求增加

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國稅廳於1日公布遺產稅和贈與稅計算基準的2026年土地公定路段地價（以1月1日為準）。住宅地及商業地等標準宅地的評估基準額，全國平均較前一年上漲2.9%，呈現連續5年上升趨勢。

自2010年導入現行評估基準額計算方式以來，本次漲幅創下歷史新高。分析認為，其背景除了以東京都心為主的住宅需求高漲外，還包括針對訪日外國旅客的渡假村開發等因素。

按都道府縣來看，共有36個都道府縣出現上漲。其中東京的漲幅最高，達9.4%，其次為沖繩的6.6%。

變動率持平的有岐阜等3個縣。出現下跌的則有新潟、島根等8個縣，較前一年減少了4個縣，且其中有5個縣的跌幅有所收窄。

從各都道府縣廳所在地的最高路線價變動來看，上漲的有44個（前一年為35個）、持平的有3個（前一年為11個），下跌的則為0個（前一年為1個）。這是自泡沫經濟時期的1991年以來，首次出現無任何地方下跌的情況。漲幅最高的城市為佐賀市的17.0%，其次為盛岡市的13.0%，兩者皆位於佐賀站及盛岡站附近，主因為受到周邊再開發計畫的影響。

全國路線價最高額依然由東京銀座的「鳩居堂」前奪冠，每平方公尺高達5336萬日圓。該地段已連續41年蟬聯榜首，較前一年上記11.0%，再度刷新歷史新高。若將此金額換算成一張萬圓日鈔面積的價值，約為64萬9000日圓。



連續41年蟬聯全國最高路線價的東京銀座「鳩居堂」前＝6月29日下午，東京都中央區

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