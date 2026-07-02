高市首相出訪印度＝領袖會談深化經濟安保等5大領域

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【新德里時事】首相高市早苗1日為了出訪印度，搭乘政府專機自羽田機場出發。其預計在與印度總理莫迪的會談當中，確認雙方在經濟安全保障上的合作。針對半導體與關鍵礦物等5個領域，雙方預期將就強化供應鏈達成一致共識，並將其納入共同宣言當中。此舉顯然是將目標對準了在區域內不斷加強經濟脅迫的中國。

高市早苗在出發前，於首相官邸接受了記者團的採訪，並指出：「在國際情勢不確定性日益與日俱增的當下，日本與共享基本價值與戰略利益的印度之間，結盟合作的重要性正與日俱增。」針對即將舉行的領袖會談，她展現了將在：(1)深化戰略合作關係、(2)推進經濟安保合作、(3)投資與創新結盟等領域，推動具體合作進程的想法。

專機已於1日夜晚（日本時間同日深夜）抵達首都新德里。高市早苗將於2日，透過少人數會談與擴大會談的雙軌形式與莫迪舉行領袖會談，並在結束後出席共同記者發表會。



在出發前往印度前，接受記者團採訪的首相高市早苗。1日下午攝於首相官邸

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