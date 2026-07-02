兵庫縣警逮捕男女等9名嫌犯＝涉嫌以西非獅子山為特殊詐欺據點

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【時事通信】因涉嫌參與以西非獅子山共和國為據點的特殊詐欺案件，兵庫縣警1日以詐欺嫌疑，逮捕了經營販售業的嫌犯北岡博文（61歲，居住於橫濱市中區曙町）等男女共9人。目前研判遭逮捕的全員皆在集團中擔任「機房話務員」，縣警將針對背後的幕後主使與招募人員擴大展開搜查。

近年來在東南亞地區，鎖定日本國內民眾進行詐騙的特殊詐欺據點相繼遭到查獲破獲，但警方指出，像本次將集團據點設在獅子山共和國的案例極其罕見。搜查關係者分析指出：「犯罪集團可能是認為在該地，日本警察的搜查權力較難以觸及。」

遭到逮捕的為年齡介於50歲至79歲之間的男女共9人。其中，嫌犯北岡博文等4人，先前已因涉嫌介紹話務員工作、牴觸《職業安定法》，而於6月前遭到逮捕。

這9人的遭逮捕嫌疑為，其於2025年6月涉嫌冒充大阪地方檢察廳的職員，向住在札幌市的50多歲女性撥打詐騙電話，謊稱「您的帳戶已被用於特殊詐欺，我們需要對這筆資金展開調查」等言論，進而誘騙被害人向該集團指定的帳戶匯入總計5500萬日圓，涉嫌將財物詐取到手。



兵庫縣警本部。位於神戶市中央區。資料照片

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