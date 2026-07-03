日印領袖同意深化戰略合作＝共同聲明對中國展現「深刻關切」

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【新德里時事】正在印度訪問的首相高市早苗2日上午（日本時間同日下午），於首都新德里與印度總理莫迪舉行了領袖會談。雙方領袖達成共識，將為了實現兩國共同倡導的「自由開放的印度太平洋」構想等目標，進一步深化戰略合作關係。雙方並發表了一份將矛頭對準中國、對經濟脅迫展現「深刻關切」的共同聲明。

高市早苗在會談後的共同記者發表會上強調：「將把日印關係提升至嶄新的高度。」莫迪也呼籲：「讓我們共同攜手，去實現推動全球進步的共同雄心。」兩國領袖同時公布了涵蓋高達2兆日圓規模的投資、總計約120項的日印企業間合作備忘錄。

在會談當中，為了深化戰略合作關係，兩國領袖確認將共同推進防衛裝備品（軍事防備武器）領域的合作。並約定將在年內召開由外務與防衛主管閣僚出席的「外務防衛閣僚諮商（2+2會談）」。

在強化關鍵物資供應鏈等配套措施上，雙方亦達成一致共識，並共同發表了《關於經濟安全保障合作的日印共同宣言》。新制將啟動強化印度石油儲備系統的雙邊對話，日本也將全力支持印度加入國際能源總署（IEA）。此外，日本還將協助印度建置1000座利用牛糞等物質轉化能源的生質氣體發電廠。

在科技與創新層面，兩國領袖亦就人工智慧（AI）領域的合作達成共識，包括將共同研究開發大型語言模型（LLM）等項目，並共同發布了《關於AI領域合作的共同聲明》。



共同出席記者發表會的印度總理莫迪（右）與首相高市早苗。2日攝於新德里（AFP時事）



在進行會談前，與印度總理莫迪（右）握手致意的高市早苗首相。2日攝於新德里（AFP時事）

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