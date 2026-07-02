美國職棒大聯盟：鈴木誠也大聯盟生涯百轟達成、大谷翔平單場無安打

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【芝加哥時事】美國職棒大聯盟1日在各地展開賽事。效力於小熊隊的鈴木誠也，在對陣教士隊的比賽中擔任先發第4棒右外野手，於1局下半便轟出中外野方向的第13號先制3分全壘打，正式達成大聯盟生涯百轟里程碑。這是繼松井秀喜、鈴木一朗、大谷翔平之後，第4位達成此紀錄的日本選手，同時也是首位右打者。鈴木誠也此役5打數3支安打，貢獻3分打點。小熊隊最終以23比3大勝喜迎5連勝。

效力於道奇隊的大谷翔平則在對戰運動家隊的比賽中以先發第1棒指定打擊上場，5打數無安打，連續安打場次停留在6場。道奇隊終場以1比7落敗，4連勝中止。

效力於藍鳥隊的岡本和真，在面對大都會隊的比賽中擔任第3棒三壘手，繳出3打數2支安打、1分打點的表現，幫助球隊以9比3拿下勝利。而太空人隊的先發投手今井達也，在對陣雙城隊的賽事中登板先發，單場遭2發全壘打轟炸，僅投不滿2局便失掉5分，苦吞本季第4敗（另有5勝），太空人隊最終以3比8輸掉比賽。



神情凝重注視著對運動家隊戰況的道奇隊大谷翔平。1日攝於沙加緬度



1局下半，小熊隊的鈴木誠也面對教士隊轟出先馳得點的3分全壘打。1日攝於芝加哥（路透時事）



1局上半，太空人隊先發投手今井達也（右）慘遭雙城隊轟出2分全壘打。1日攝於美國休士頓（AFP時事）

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