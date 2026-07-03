美加墨世足賽盃返國記者會＝總教練森保一坦言「內心非常不甘」

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【時事通信】在美加墨世界盃足球賽淘汰賽首輪不敵巴西的日本國家隊總教練森保一，2日返國後於東京都內出席了記者會。他吐露心聲表示：「如果我的戰術調度能做得更好，或許就能帶領球隊走向勝利。輸球的遺憾與不甘真的非常強烈。」

回顧本次賽事，日本隊在小組賽中曾兩度逼平強權荷蘭，並在對陣巴西時於上半場取得領先。森保一總教練回顧指出：「雖然最後結果令人遺憾，但日本足球歷年來所累積的底蘊，讓我在賽事中深刻感受到了我們有能力與世界強權平起平坐。我也在這次的戰鬥中確信，只要保持這樣的成長步調，日本隊奪得世界第一的那一天終將到來。」

針對其個人的未來去留，他則語帶保留地表示：「目前需要稍微休息一下，並對本次大會進行通盤的回顧與反省。現在已經定案的計畫就僅止於此。」日本足球協會（JFA）會長宮本恒靖也回應表示：「目前尚未啟動遴選總教練的相關程序，因此無法針對假設性的問題進行評論。」



結束世界盃征途返國、在記者會上發表談話的日本國家隊總教練森保一。2日攝於東京都文京區

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