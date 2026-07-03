在留資格手續費最高調至7.5萬日圓＝永住許可大漲至20萬日圓、預計10月實施

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【時事通信】出入國在留管理廳3日針對外國人的居留許可（在留許可）相關手續，公布了明定規費調改金額的政令草案。未來「在留資格變更許可」與「在留期間更新許可」的手續費，將由現行一律6000日圓的規費，依據獲准的居留效期長短，大幅拉高至1萬至7.5萬日圓不等。而「永住許可」的手續費則從現行的1萬日圓直接大漲至20萬日圓。政府已於同日起展開募集大眾意見，並計畫於10月正式施行。

本次大幅調高規費手續費，原因在籌措因在日外國人急劇增加所衍生出的行政應對經費。該項法源依據先前已被納入5月通過的《修正入管難民法》當中。

根據草案內容，不論是在留資格變更或期間更新，凡是獲准的居留期間在3個月以下者，規費一律為1萬日圓。隨著獲准的居留期間越長，手續費也隨之攀升：1年期為3萬3000日圓；3年以上、不滿5年者為6萬4000日圓；5年期以上則定為7萬5000日圓。不過，若屬於居留期超過3個月以上、且透過網路進行線上申請者，則可享有3000至1萬日圓不等的規費減免。至於永住許可的部分，則僅限臨櫃窗口申請。

官方今日亦同步發表了關於手續費減免對象的指導方針。若申請人同時符合：(1)貧困程度等同於《生活保護法》所規定的「需要受保護者」、(2)基於人道考量有必要予以照顧者，符合上述雙重條件時，居留手續費可減免至1萬日圓，永住手續費則可減免至2萬日圓。

此前，通過的修正法案已將手續費的法定上限規定為：居留上限10萬日圓、永住上限30萬日圓。而本次公布即是在此法定框架之內所擬定的具體實施金額。



出入國在留管理廳進駐的中央合同廳舎6號館。位於東京都千代田區。資料照片

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