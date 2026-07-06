隼鳥2號成功觀測飛掠小行星＝以子彈5倍的超高速行進

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小行星探測器「隼鳥2號」於5日下午（日本時間），在距離地球約1億公里的地方，一邊以高速飛行，一邊成功對小行星「鳥船」（Trifune）進行了近距離的飛掠觀測（Flyby）。根據宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，飛掠觀測相當成功，探測器的狀態一切正常。

按照計劃，隼鳥2號於下午6點半左右（同為日本時間），從距離鳥船中心約800公尺處通過。除了拍攝地表照片外，還嘗試利用紅外線相機及分光計等儀器進行觀測。JAXA將於6日下午舉行記者會，確認實際的距離以及拍攝是否成功等細節。

位於相模原市的JAXA管制室內，運作團隊成員於5日目不轉睛地注視著從隼鳥2號傳來、約有5分鐘延遲的數據。當確認成功後，全場爆發出掌聲，大家紛紛互相擁抱慶祝。

於2014年發射升空的隼鳥2號，在小行星「龍宮」採集了砂石等樣本，並於2020年12月將裝有樣本的膠囊投回地球。此後，它持續執行「擴展任務」，目標是在2031年7月抵達下一個新的探測目標——小行星「1998KY26」。

鳥船是一顆與第一代「隼鳥號」曾帶回樣本的小行星「Itokawa」相似的岩石質小行星。推測其長徑約為800公尺。

在最接近的2小時前開始，隼鳥2號便透過相機影像等數據自主調整軌道，在避免碰撞的同時從極近距離通過。擦身而過時的相對速度為秒速5公里，相當於步槍子彈速度的約5倍。

觀測成果將成為了解小行星成因等太陽系歷史的線索。此外，讓探測器精準通過距離地表僅數百公尺處的高精度控制技術驗證，未來也有望運用在保護地球免受具碰撞威脅之小行星傷害的「地球防衛」上。



在探測器「隼鳥2號」成功完成小行星「鳥船」的飛掠觀測（Flyby）後，隼鳥2號擴展任務團隊負責人三桝裕也手拿達摩不倒翁在管制室內慶祝＝5 日下午（摘自 JAXA 官方 YouTube）



探測器「隼鳥2號」飛掠觀測小行星「鳥船」的想像圖（JAXA 提供，（C）池下章裕）

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