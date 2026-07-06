警視廳再度以涉嫌非法使用在留卡逮捕疑似國際詐騙組織中國籍男子

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先前因涉嫌提交虛假遷入申報，導致疑似國際詐騙組織高層的男子等人遭到逮捕的事件中，警視廳與大阪府警的聯合搜查本部於5日，以涉嫌非法使用在留卡、違反出入境管理及難民認定法（行使在留卡等行為）為由，再度逮捕了公司經營者、現年44歲的嫌犯Hu Shi等3人；並另外逮捕了新掌握的中國籍、職業不詳，現年49歲的嫌犯陳曉光（居住於東京都中央區日本橋蛎殼町）。嫌犯Hu Shi對部分指控予以否認，表示「有稍微不同之處」，而嫌犯陳則全盤否認指控。

根據搜查相關人員等透露，嫌犯Hu Shi疑似是被美國當局等實施制裁、被視為「亞洲最大國際詐騙組織之一」的「太子控股集團」（Prince Holding Group）的第二號人物。他持有被稱為「高度專業職」的5年期在留資格，從2023年左右開始便頻繁出入境日本。聯合搜查本部將進一步釐清其在日本的活動實體。

逮捕的涉案嫌疑為集體串謀，於5月28日在東京都中央區役所冒用嫌犯Hu Shi的在留卡、冒充本人以辦理印鑑登記等手續。

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