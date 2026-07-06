防衛省於市谷廳舍導入「LUUP」電動滑板車＝引發社群網路國安機密疑慮

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【時事通信】防衛省自本月1日起，在市谷廳舍（位於東京都新宿區）內部導入了電動滑板車等共享服務「LUUP」。此舉是希望供內部職員在占地面積高達5個東京巨蛋大小的廣大園區內、以及往返園區外部時作為移動工具使用。然而，社群網路上隨即湧現高度擔憂，網民紛紛質疑「這恐怕會導致掌握核心機密情報的官員其定位資訊遭到外部掌握」。

市谷廳舍的園區占地面積約為25公頃。內部匯集了防衛省本省各部局、統合幕僚監部（參謀本部），以及陸海空自衛隊的各幕僚監部等國防中樞機能。該園區的遼闊程度是霞關（日本中央部會機關所在地）各部會所無法比擬的，光是從面向靖國通正門步行至防衛大臣小泉進次郎執務室所在的A棟，就需要耗費數分鐘的時間。

本次LUUP的租借站「Port」共在A棟旁等處設置了3個據點，並投入了10台電動滑板車與5台電動輔助自行車。該服務僅限防衛省職員使用，費用全額由防衛省負擔。職員雖然可以騎乘至園區外部，但車輛的借出與歸還則限定必須在廳舍內部的租借站進行。

小泉進次郎在3日的記者會上對此解釋：「這是為了減輕職員的移動負擔，並藉以提升業務效率的其中一環配套措施。」不過，職員之間的評價目前的迴響似乎並不如預期，內部傳出如「因為平常運動量不足，我反而想多走路」、「從來沒騎過，對我來說根本沒有這方面的需求」等冷淡反應。

當防衛省在X（前身為推特）上公開宣布導入LUUP的消息後，社群網路上紛紛出現「定位資訊與移動軌跡恐怕會面臨外洩風險」的質疑意見，也有不少聲音對於職員騎乘至園區一般道路時的安全防護表示強烈擔憂。

對此，小泉進次郎在記者會上指出：「我們認為僅憑定位資訊數據本身，並不會對情報安全保全帶來實質上的問題。」他同時也表示，目前已向內部職員重新重申並徹底貫徹交通規則的宣導。



設置於防衛省內部的LUUP共享租借站。3日下午攝於防衛省（部分畫面已進行馬賽克影像處理）

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