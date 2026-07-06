中國首度公開核潛艦試射戰略飛彈＝宣稱「墜落公海」、疑似牽制日美

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【北京時事】中國國營新華社通信6日報導指出，中國海軍一艘核動力潛艦於同日正午12時1分（日本時間下午1時1分），朝向太平洋海域發射一枚搭載模擬彈頭的戰略飛彈。目前研判該飛彈為潛射彈道飛彈（SLBM）。根據香港媒體報導，這也是中國自1982年以來，首度對外公開發表SLBM的發射動態。

習近平政權先前對於首相高市早苗於去年11月針對「台灣有事」所發表的一連串言論展現出強烈反彈。同時，對於高市政權原則上解禁武器出口等國防政策的重大轉變，中方亦予以強烈批判。因此，外界研判中國本次大動作公開發射訊息，其核心意圖在於牽制日本，以及正研議向台灣出售武器的美國川普政權。

根據報導內容，本次行動是基於年度訓練計畫所實施的演練，飛彈已順利墜落於預定的公海海域。中方對此強調：「本次行動完全符合國際法與國際慣例，並非以任何特定國家或目標為對象。」

根據日本政府透露，中國國防部已於6日上午，向位於北京的日本駐中國大使館說明將會發射彈道飛彈。香港媒體《南華早報》（South China Morning Post，電子版）則披露，除了日本之外，包含澳洲、巴布亞紐幾內亞以及紐西蘭等國家，事先亦接獲中方的通報。該報指出，這不僅是中國軍方自1982年以來首度公開SLBM的發射訓練，更是歷史上首度對外公開由核潛艦進行發射的畫面與訊息。



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