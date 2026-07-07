「隼鳥2號」成功近距離拍攝小行星「Torifune」＝表面岩石構造清晰可見

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【時事通信】宇宙航空研究開發機構（JAXA）6日公開了探測器「隼鳥2號」於5日成功執行小行星「Torifune」飛越觀測時，從至近距離所拍攝的照片。該照片是在預定最接近時刻的前1秒所拍攝，當時距離研判僅有數百公尺，但確切的實際距離仍有待後續進行數據解析。

公開的照片清晰呈現了小行星表面的岩石分布等詳細構造，這將成為人類了解小行星成因的重要關鍵線索。此外，讓探測器在至近距離精準飛越的控制技術，未來也被期待能應用於保護地球免受具碰撞威脅之小行星傷害的「地球防衛）」。

JAXA隼鳥2號擴展任務團隊隊長三桝裕也在記者會上表示：「在看到影像的瞬間感到非常震撼。在飛越的短短一瞬間，竟然能夠拍到如此清晰美好的照片，心中除了感動之外沒有別的字眼。」

「Torifune」是一顆岩石質的小行星，其特徵與初代「隼鳥號」曾帶回沙土樣本的小行星「Itokawa」相似。該小行星估計長徑約為800公尺，目前距離地球約1億公里。根據本次公開的影像顯示，其外觀呈現類似雪人般的形狀，表面點綴著無數的岩石。專家推測，這可能是由兩個較小的天體在發生碰撞後合體誕生而成。

隼鳥2號是於日本時間5日下午6時30分左右，以每秒5公里的相對速度，從距離「Torifune」表面僅數百公尺處飛越。除了影像拍攝之外，亦成功透過紅外線相機與分光計等3種儀器取得了觀測數據。這些數據目前正陸續傳送回地球。

於2014年發射升空的隼鳥2號，過去曾在小行星「龍宮」成功採集砂石等樣本，並於2020年12月將裝有樣本的膠囊投返地球。在完成本次的「Torifune」飛越探測之後，隼鳥2號目前正持續執行其「擴展任務」，目標預計於2031年7月抵達下一個探測目標——小行星「1998 KY26」。



探測器「隼鳥2號」在最接近前夕所拍攝的小行星「Torifune」。由JAXA提供

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