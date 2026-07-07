成田與羽田機場間將引進新型直通特急列車＝預計2030年代投入營運

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【時事通信】根據7月6日採訪得知，京成電鐵將導入直接連結成田機場與羽田機場的新型特急列車，並計畫於2030年代投入營運。此舉是放眼成田機場未來的擴建以及訪日外國旅客的持續增加，希望改善兩座機場之間的交通聯絡並強化輸送能力。

國土交通省於同日召開的成田機場相關研討會上，正式提出了這項計畫案。

根據計畫，京成電鐵將於2028年度，率先在成田機場站（千葉縣成田市）與押上站（東京都墨田區）之間開始運行新型特急列車。隨後，該特急列車計畫以每小時最多約3班的班次，直接聯通都營地下鐵淺草線與京濱急行電鐵機場線，一路運行至羽田機場。

目前京成電鐵在兩座機場之間，設有需時約1小時40分鐘、不需額外支付特急費用的「Access特急」。未來引進的新型特急列車雖需另行加收規費，但行車時間將可獲得縮短。此外，現行的「Access特急」未來仍會持續維持運行。

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