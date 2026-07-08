全球首座寶可夢機場正式開航＝石川縣知事盼「轉化為復興的力量」

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能登機場（位於石川縣輪島市）7日正式將機場愛稱更名為「能登里山寶可夢・WITH YOU機場」，並於航廈大樓內舉辦了開航紀念儀式。大樓內部的牆面等處共繪製了總計100種類以上的「寶可夢（神奇寶貝）」角色圖樣，商店與餐廳亦同步販售限定周邊商品與主題餐點。根據石川縣政府表示，冠上寶可夢名稱的機場為全球首例，該愛稱預計將沿用至2029年9月末為止。

此項目是與透過寶可夢推動各項社會貢獻活動的「寶可夢・WITH YOU財團（總部位於東京）」共同結盟合作的成果。石川縣知事山野之義在儀式上強調：「（在全力推動能登半島地震災後復興的進程中）寶可夢機場將帶來巨大的推波助瀾效果。」他並充滿熱情地表示：「要將（新開航的）興奮感，轉化為推動能登復興的力量。」

在航廈大樓2樓的挑高大廳內，現場裝飾了搭乘飛機造型的皮卡丘大型氣球。1樓入境大廳則繪製了復興應援壁畫，呈現多個角色現身於令人聯想到能登在地自然風光之中的場景。



在開航紀念儀式上，石川縣知事山野之義（後排左起第3人）與在地幼稚園學童們一同與皮卡丘合影留念。7日攝於石川縣輪島市



能登機場內部所裝飾的「皮卡丘」大型氣球。7日攝於石川縣輪島市



繪製於能登機場內部的災後復興應援壁畫。7日攝於石川縣輪島市

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