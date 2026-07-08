涉嫌仲介海外器官移植獲利過千萬日圓＝前NPO法人理事等3人遭逮

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【時事通信】因涉嫌有償仲介在海外進行器官移植，警視廳與愛知、兵庫兩縣警察總部的聯合搜查本部7日以涉嫌違反《器官移植法》為由，逮捕了前NPO法人「難病患者支援之會」理事、現年66歲的嫌犯菊池仁達（居住於橫濱市都筑區中川）等共3人。警方目前尚未透露嫌犯是否認罪。

根據警視廳生活環境課表示，因涉嫌「有償仲介」而遭到查獲移送法辦的案例，在全日本尚屬首例。嫌犯菊池仁達過去在擔任該NPO法人（已於今年1月解散）理事期間，就曾因涉嫌未經許可仲介海外器官移植，而於2023年遭到警視廳逮捕。本次案件研判是其在案件審理交保期間再度參與其中。此後，他因前案被判處有期徒刑8個月的有期徒刑定讞，並已於今年1月入監服刑。

其餘遭到逮捕的2名嫌犯，分別為由菊池仁達實質經營的一般社團法人「國際醫療諮詢室」（總部位於東京都港區）代表理事安藤貴樹（66歲，居住於東京都世田谷區北沢），以及擔任公司職員、同時也是菊池仁達長子的嫌犯菊池充（42歲，居住於橫濱市港北區新橫濱）。

遭到逮捕的犯罪嫌疑為，他們涉嫌在架設的網站上刊登「雖然在日本國內獲得移植的機會極其有限，但在海外日常性地實施移植才是現實」等宣傳字眼來招募有意願者。並於2025年11月至2026年1月期間，向主動前來諮詢的一名住在東京都內的70多歲男性推薦前往海外進行移植，隨後以手續費與外科醫生謝禮名義，誘騙被害人向指定帳戶匯入總計1236萬日圓，涉嫌以此作為仲介對價收取利益。

生活環境課指出，該集團所收取的這筆鉅額款項，絕大部分已被用於償還嫌犯菊池仁達個人的債務。



警視廳查扣沒收的筆記本與相關涉案資料等。7日攝於東京都千代田區



警視廳本部大樓。位於東京都千代田區。資料照片

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