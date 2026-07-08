磁浮新幹線靜岡段著手課題仍多＝極高難度工程與高漲施工費用

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【時事通信】由JR東海負責整備建設的磁浮中央新幹線，隨著靜岡縣知事鈴木康友正式容許静岡工區的著手動工，整體進度終於開始向前推進。靜岡工區是東京・品川至名古屋之間的磁浮工程當中的最大難關。雖然該公司目標是盡早開通營運，但預估距離完工可能還需要花費10年以上的時間。受到物價飆漲與高難度工程配套應對的影響，總工程費用已大幅膨脹至11兆日圓，目前依舊課題眾多。

JR東海社長丹羽俊介7日在接獲動工許可的消息後，接受了記者團的採訪，並展現強烈意願表示：「為了能儘早一天動工，我們將會積極且迅速地展開相關準備工作。」

靜岡工區原定由2017年開始展開預計為期約10年的工期。即使今年之內能夠順利動工，預計開業時間也將被迫延後至2036年以後。過去因故足踏停滯所流失的時間代價極其高昂。

在靜岡工區問題持續停滯不前的這段期間，整體事業環境也發生了巨大轉變。營造業面臨的人手不足問題日益深刻嚴重，在過去通縮體制下長期未曾變動的物價與薪資，如今也全面轉為上揚趨勢。當初計畫預估為5.5兆日圓的工程費用，在歷經難度極高工程的配套應對之下，2021年先是向上修正至7兆日圓，到了去年10月更被迫修正至11兆日圓。

該公司對此解釋稱「這是一項相當嚴謹且保守的估算結果」，並表示大幅增加的經費將可透過「金雞母」東海道新幹線的營業收入以及發行公司債等管道來籌措應對。然而，隨著日本進入利率回歸的世界，借貸成本的增加勢必將對公司財務帶來壓迫。

丹羽俊介本人亦指出：「若考量到山梨與長野工區的實際施工經驗，以及大井川的水資源與南阿爾卑斯山的環境保護等議題，本工區預期將會是一場比當初預想還要更加艱鉅的工程。」由於建築規費成本的物價飆漲，目前就連東京都心也接連出現都市更新延遲或計畫被迫重新檢視的狀況，顯示當前的事業環境正越發嚴峻。市場對於未來費用恐進一步拉高、或是完工日期再度延宕的擔憂，恐怕將會持續存在。



JR東海社長丹羽俊介於7日下午在名古屋市中村區接受記者團採訪，針對磁浮中央新幹線靜岡工區獲准動工發表回應

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