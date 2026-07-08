槍擊事件屆滿4年＝民眾赴現場獻花追思前首相安倍晉三

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前首相安倍晉三在奈良市內進行街頭演說時遭到槍擊身亡的事件，於8日屆滿4年。在事件發生現場的近鐵大和西大寺站前，現場設置了獻花台，前來弔唁的民眾紛紛向安倍晉三的遺照合掌，為其祈禱。

前來獻花的自民黨奈良縣議員荻田義雄（78歲）在案發當時，正以縣連幹事長（地方黨部秘書長）的身分隨侍在安倍晉三身旁數公尺處。他表示：「在第2聲槍響之後，前首相安倍晉三倒在地上的身影，至今依舊歷歷在目、鮮明記憶。作為當時見證人，我們的使命就是必須將這起事件持續傳述下去。」

今年已是第3次前來獻花、住在奈良市的保育員山田瑠美（60歲）則表示：「過去我曾在安倍晉三演說時與他握過手。他的離世令人感到無比遺憾，心中的這份悲傷至今仍未消逝。」

本次的獻花台是由保守派團體「日本會議奈良縣本部」成員等有志之士所組成的小組負責設置。奈良縣警察總部在周邊部署了警力實施維安警備，現場亦進行了隨身行李檢查。在案發的上午11時30分，現場在主辦單位的號令之下，全體參禮者一同進行了1分鐘的默哀。現場亦可看見路過的行人停下腳步，面向事件發生地點合掌致意的身影。

這起事件發生於2022年7月8日，當時正值參議院選舉的助選演說期間。安倍晉三在現場約300名聽眾聚集的情況下，遭人從至近距離的背後使用自製槍枝擊中頸部與胸部附近，隨後在送往醫院後宣告不治。



前首相安倍晉三槍擊事件屆滿4年，在設置於現場近鐵大和西大寺站前的獻花台上，民眾向安倍晉三的遺照合掌致意。8日上午攝於奈良市



前首相安倍晉三槍擊事件屆滿4年，民眾於案發時刻在事件現場附近共同默哀。8日上午攝於奈良市



前首相安倍晉三槍擊事件屆滿4年，在設置於現場近鐵大和西大寺站前的獻花台上，民眾向安倍晉三的遺照合掌致意。8日上午攝於奈良市



前首相安倍晉三槍擊事件屆滿4年，民眾在事件現場附近合掌致意。8日上午攝於奈良市

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