公正交易委員會就AI未經同意使用新聞文章等調查370家媒體

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公正交易委員會於8日宣布，已針對國內運營新聞網站的約370家媒體公司，展開關於其與IT企業間交易實態的問卷調查。本次將重點調查生成式AI（人工智慧）搜尋服務在未獲授權下無斷使用新聞文章、以及文章授權費的實際現狀。除此之外，公取委亦將針對美國谷歌（Google）與LINE Yahoo等大型科技巨頭展開個別約談。

本次調查對象涵蓋加盟日本新聞協會、日本雜誌協會、日本民間放送聯盟（民放連）的報社、通訊社、出版社以及電視台等。若經清查確認存在違反《獨占禁止法》或有違法嫌疑的行為，例如「濫用優勢地位」等，公取委將明確指出問題點並促請其做出改善。

隨著AI搜尋在未獲授權下無斷使用新聞文章，導致讀者不再點進點閱新聞來源網站、使得媒體無法獲得廣告收入的「零點擊搜尋（Zero-click Search）」現象，如今已成為深刻的社會問題。公正交易委員會為此也將對約2000名消費者實施問卷調查，以掌握新聞網站的實際利用狀況。

圍繞文章無斷使用的爭議，讀賣新聞等媒體已於去年夏天正式向法院提起訴訟，對美國新創企業Perplexity提出損害賠償並要求禁止複製其新聞文章。



公正交易委員會外觀。位於東京都港區。資料照片

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