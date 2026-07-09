日本的暑假怎麼過？公司調查預算平均約5.9萬日圓，反映物價高騰

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根據調查公司Intage（總部位於東京）9日對外發布的問卷調查結果顯示，今年日本民眾的暑假平均預算為5萬8902日圓，創下了時隔3年來的首度增加。該數據反映了當前的物價飆漲與日圓貶值等現狀。此外，在受訪者的回答中，亦有人表示伊朗局勢與熊隻頻繁出沒等因素，將對自身的假期行程規劃造成影響。

這項調查是於今年6月透過網際網路發放，以15歲至79歲的民眾為對象實施。針對暑假期間（7月18日至9月30日）的預算等項目進行了提問，最終共計回收了5000人的有效問卷。

回顧暑假平均預算的變化趨勢，自該項調查開始舉辦的2022年（5萬269日圓）起，到了新冠疫情解封後的2023年，曾大幅增長至6萬146日圓，但此後便轉為減少。今年則比去年成長了1618日圓，是時隔3年再度呈現上升。

當被問及預算增加的理由時（可複選），回答「物價飆漲・日圓貶值」（45.7%）的比例佔據最多，而「旅行」（31.8%）等因素亦十分顯著。

關於暑假期間的行程規劃（可複選），回答「在自家度過」以38.6%高居首位；「國內旅行（包含住宿）」為18.3%；「購物或聚餐等」則為17.3%。不過，回答「尚未決定」的民眾亦佔據了35.6%的比例。



手牽手一同漫步的孩童。情境示意照片

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