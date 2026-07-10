全家便利商店於東京都內開設首家旗艦店＝設置試衣間、10日正式開業

Newsfrom Japan

全家便利商店（FamilyMart，總部位於東京）9日對外宣布，旗下首家旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」於10日在東京都港區正式開業。該店鋪增設了可從店外直接購買咖啡等飲品的戶外吧台，以及可供顧客試穿衣料服飾的試衣間（試着室），希望打造一座「讓人想特地前去走走的便利商店」（社長小谷建夫語）。

在戶外吧台部分，現場販售高品質咖啡以及人氣熟食「全家炸雞」，顧客亦可在店外仿造全家官方吉祥物外觀所設計的長椅上進行飲食。店鋪內部則陳列了約300件原創服飾品牌「Convenience Wear」的系列商品，現場不僅設置了可提供穿搭建議的觸控式螢幕，同時也配置了專業的服務工作人員。

該店在建物設計上也十分講究，屋頂特別施作了以森林為意象的植栽綠化。作為為便利商店創造全新價值專案計畫的1號店，本次特別邀請了設計師NIGO參與合作。全家便利商店方針表示，未來計畫將依據該專案的的核心概念，在東京都內陸續拓展數家同類型店鋪。



全家便利商店的首家旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」。9日下午攝於東京都港區



對媒體記者（報道陣）公開的全家便利商店首家旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」店內陳列實景。9日下午攝於東京都港區



陳列著各式原創服飾品牌「Convenience Wear」商品的全家便利商店首家旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI」。9日下午攝於東京都港區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]