令和新選組將變更黨名＝黨代表山本太郎宣布辭職並引退政界

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令和新選組（れいわ新選組）黨代表山本太郎（51歲）9日在東京都內召開記者會，表明因自身的健康問題以及日前因超速駕駛遭到攔檢事件，決定辭去黨代表一職，並正式引退政界。令和新選組方針將變更黨名，並計畫於17日發布代表選舉公告、31日進行投開票。

山本太郎在記者會上針對超速駕駛事件道歉表示：「這絕非是可以編造藉口推諉搪塞的事。」並明確表示：「將從國會議員的相關活動中引退。」關於變更黨名的理由，他則解釋稱：「絕不能讓山本這個過去的遺物繼續阻隔黨的前進道路上。」

針對週刊新潮先前報導其涉嫌詐領公設秘書薪資的疑雲，山本太郎則澄清表示：「該事件並不屬於詐領。與本次辭職無關。」此外，共同代表大石晃子亦將退出該黨。

山本太郎曾於去年10月，在高速公路上駕駛租賃汽車時，以大幅超過法定速限的時速149公里行駛，隨後因涉嫌違反《道路交通法》遭到警方攔檢。此後，他以自身「處於多發性骨髓瘤的前期階段」為由，已於今年1月辭去了參議院議員一職。



令和新選組代表山本太郎（左端）在記者會上正式宣布辭去代表一職。9日下午攝於東京都千代田區

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