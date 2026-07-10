迅銷集團刷新歷史最高獲利紀錄＝UNIQLO在歐美等市場表現強勁

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經營休閒服飾連鎖品牌「UNIQLO（優衣庫）」的迅銷集團（Fast Retailing）9日公布了2025年9月至2026年5月期的合併財報（國際財務報告準則），其中淨利較去年同期大幅增長25.6%，達到4260億日圓，刷新了過去9個月期間結算下的歷史最高紀錄。主力核心的UNIQLO事業，在以相繼開設新店鋪的歐美地區為中心的全體地域中，皆實現了營收與獲利的雙雙成長。

在相當於營業額的營業收入方面，成長17.1%至3兆651億日圓；而顯示本業獲利狀況的營業利益則大幅增長36.2%至6143億日圓，兩項數據雙雙創下歷史新高。在日本國內UNIQLO事業部分，長袖T恤以及夏季商品等銷售迎來顯著增長；海外UNIQLO事業則得益於北美地區新旗艦店的開設以及歐洲新店鋪的順利進駐，持續維持強勁態勢。

基於上述亮眼表現，迅銷集團同步上調了2026年8月期的全年合併業績預測。將營業收入上修至3兆9700億日圓（原先預測為3兆9000億日圓）、營業利益上修至7300億日圓（原先預測為7000億日圓）、淨利則上修至5000億日圓（原先預測為4800億日圓）。

董事岡崎健在記者會上針對日圓貶值對原材料價格等層面所帶來的衝擊表示：「當前的形勢正越發嚴峻。」他並說明指出，日本國內的部分商品未來將不排除有漲價的可能性。



董事岡崎健在記者會上針對迅銷集團的最新財報進行說明。9日下午攝於東京都港區

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