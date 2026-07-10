駐日大使對日方援助表達謝意＝稱「盼能長久關懷委內瑞拉」

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針對南美洲委內瑞拉於6月24日發生的大地震，由委國駐日大史館（駐日大使館）主辦的災後復興活動於9日在東京都內隆重舉行。駐日大使石川成幸在致詞時表示：「沒有一個國家能像日本一樣，如此深刻理解（從地震中）復興的進程及其艱鉅之處。」在此基礎之上，他亦呼籲外界給予持續性的支援，並表示：「由衷盼望各界今後也能長久地為委內瑞拉寄予關懷。」

根據委內瑞拉政府統計，截至8日為止，這場地震所造成的死亡人數已逼近3900人，受傷人數則超過了1萬6000人。大使館方面透露，目前已接獲來自日本企業與團體總計超過2500萬日圓的募款意願。石川對此表達了深切謝意，並強調：「在面臨建國以來如此艱難的時刻，能夠獲得日本政府以及各位企業界人士迅速且溫暖的援助，對我們而言是巨大的鼓舞。」

本次活動中，於今年3月世界棒球經典賽（WBC）中為委內瑞拉奪下歷史性首座冠軍貢獻良多的職棒歐力士隊投手馬查多（Andrés Machado）亦親自出席。他堅定地表示：「委內瑞拉擁有克服困難的團結力量。」並共同誓言推動災後復興。



於委內瑞拉災後復興活動上致詞的委國駐日大史館大使石川成幸（右）。9日攝於東京・丸之內的東京會館



在復興活動上接受媒體採訪的職棒歐力士隊投手馬查多。9日攝於東京・丸之內的東京會館

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