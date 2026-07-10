高達7成住宿設施面臨人手不足＝觀光白皮書敦促改善員工勞動待遇

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觀光廳10日正式對外公佈了《2026年版觀光白皮書》。白皮書中指出，在訪問日本的外國觀光客（訪日客）持續增長的背景之下，作為接待核心的住宿設施卻有高達7成正面臨著人手不足的嚴峻現狀。為了順利確保人才，白皮書強調業界有必要積極投入員工的調薪與勞動待遇改善。

這項統計調查是於2025年12月至2026年1月期間實施，共獲得全日本522家住宿設施的回覆。其中，回答「目前處於人手不足現狀」的設施比例高達72.2%。

白皮書深刻剖析指出，造成人手不足的背後核心原因，在於員工薪資普遍偏低以及全年休假日數過少等結構性問題。針對此一困境，白皮書亦在內容中介紹了相關應對對策的具體實例，例如有業者選擇將客房住房率較低的特定平日設為定期休館日，進而成功改善了整體勞動環境並提升了經營收益。此外，白皮書也舉例引述了利用淡旺季的季節落差，讓不同設施之間建立起人才相互調度、互補餘缺的新型合作機制。



溫泉街的街景風貌。資料照片

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