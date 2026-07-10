男女共同參畫白皮書公佈：將改善女性重返校園與重新學習時的家事育兒負擔

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日本政府在10日的內閣會議上，正式通過了《2026年版男女共同參畫白皮書》。白皮書中因應人工智慧（AI）等急速的技術革新浪潮，明確指出「多元的重新學習正變得越發具有重要性」。白皮書並進一步剖析，相較於男性，女性所承擔的家事、育兒及看護等沉重負擔，已成為阻礙其重新學習的絆腳石，強調政府與社會完善相關支持環境至關重要。

白皮書中特別引用了內閣府於去年12月透過網際網路實施的民意調查。該調查以20歲至69歲的男女共2萬人為對象。當被問及關於工作或職涯重新學習所面臨的障礙時（可複選），性別差距最顯著的項目為「因家事、育兒、看護過於忙碌而沒有時間」，其中女性佔比達14.6%，而男性僅為7.2%，女性是男性的2倍之多。

緊隨其後差距較大的障礙項目則是「金錢上沒有餘裕」，女性為32.7%，男性為25.4%；而回答「不知道該學些什麼才好」的比例，女性（19.1%）亦高於男性（13.9%）。相反地，在回答「因為工作忙碌而沒有時間」的項目中，男性則以20.5%超越了女性的17.2%。

白皮書除了指出男女之間現存的薪資差距之外，亦點出家事、育兒、看護等責任過度集中於女性的現象，恐怕正是阻礙女性重新學習的核心障礙。白皮書為此疾呼，透過提供線上講座課程、充實免費托育服務以及持續推進工作方式改革等配套措施，將「有助於消弭這些既存的障礙」。



出席閣議的首相高市早苗（中央）等人。10日上午攝於首相官邸

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