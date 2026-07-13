《進擊的巨人》進軍印度市場＝講談社將於當地出版漫畫

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講談社將攜手《進擊的巨人》與《藍色監獄》等旗下高人氣作品，正式進軍擁有14億人口的印度展開漫畫出版業務。在經濟成長成長顯著的印度，自新冠疫情爆發以來，日本大眾文化內容的人氣便持續高漲。在這一點上，該國擁有大量出生於1990年代中期以後的「Z世代」，且富裕階層正急速增加。講談社期盼能在這個巨大的市場中，進一步擴大粉絲群。

講談社預計最快將於本月與大日本印刷等企業在德里成立合資公司，並於秋季左右正式開始營運事業。計畫每年出版大約200種英語與印地語版本的漫畫，目標實現每年數十億日圓規模的營業額。

根據講談社全球經營管理部副部長佐橋八衣表示，以《進擊的巨人》為首，目前印度市面上的日本漫畫大多是自美國進口的英文版。然而，這些漫畫換算成日圓後單本售價高達1800日圓左右，價格不僅高昂且流通量稀少，導致盜版橫行的實情普遍存在。佐橋八衣強調：「（透過當地合資公司）將以平實的價格推出正版漫畫。只要將優質的商品送達讀者手中，就能促進普及，進而有助於驅逐盜版。」

在日本國內人口減少、出版市場持續縮小的進程中，各界對於日本動畫與漫畫正大受歡迎的印度寄予了高度期待。據了解，講談社目前已陸續接獲來自當地的洽詢，在社群網路（SNS）上也引發了巨大的反響。佐橋八衣表示：「這讓我們感受到『應該相當行得通』的切實信心。」

根據日本貿易振興機構（JETRO）新德里事務所表示，隨著印度國內日本漫畫人氣的提升，立志成為漫畫家或插畫家的年輕人也正持續增加。JETRO指出，講談社的進軍「不僅僅停留在單純的內容輸出，從長遠來看，也有著擴展未來創意人才基礎的宏觀觀點」。



講談社將於印度出版的《進擊的巨人》（左）與《藍色監獄》英文版書籍。10日攝於東京都文京區

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