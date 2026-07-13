「綠色窗簾」帶來滿滿涼意＝利用植物自然機制、同步深入災區建設

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受到今年夏季高溫預測的影響，在窗邊栽種苦瓜或牽牛花等藤蔓植物的「綠色窗簾」正受到各界矚目。這種方式不需要耗費電力就能獲得涼意，以推廣此活動為宗旨的NPO法人「綠色窗簾應援團」（總部位於東京都板橋區），目前也正積極前往災區的組合屋（臨時安置住宅）進行設置。負責人充滿熱情地表示：「期盼綠色窗簾能融入成為一種文化。」

綠色窗簾的原理，是利用植物將從根部吸上的水分由葉片背面釋放出來的蒸散機制，進而使窗簾內側變得涼爽。當初發起設立該組織的核心成員——一家不動產開發公司，曾在8月晴天正午過後進行效果檢測，結果顯示，在大樓公寓室外直射日光曝曬下的陽台地面溫度超過了50度，但在綠色窗簾遮蔽下的陰涼處，溫度則維持在32至38度之間。

根據該公司董事長兼NPO理事長鈴木雄二（58歲）表示，活動的契機始於2003年，當時是由在地的板橋區立小學校提出建議，由小學生們開始動手製作綠色窗簾，並由該公司等單位提供協助。這項活動最初作為環境教育的一環逐步擴展，隨後於2007年正式成立NPO法人，全力投入普及推廣工作。

在2011年3月的東日本大震災與東京電力福島第一核電廠事故發生後，東京市區亦實施了計畫停電等措施，使得全日本的節電意識大幅提升。大地震後各地興建了大量的組合屋，然而組合屋內部的隔熱材普遍被認為比一般住宅還要薄。鈴木雄二當時秉持著「如果災民因此中暑，那將是更深一層的悲劇，這絕非旁人的事」之信念，決定發起支援。

這項活動引發了廣泛的共鳴，截至2016年12月為止，NPO已累計接獲約2100萬日圓的捐款，並吸引了約1000名志工參與。他們以岩手、宮城、福島3縣為中心，在總計約2萬戶的組合屋中鋪設了綠色窗簾。據了解，當時收到許多居民的感謝反饋，不僅表示屋內變得涼爽，更因為「為了澆水而走到室外，進而和鄰居們變得熟絡了起來」。

而在2024年元旦發生的能登半島地震中，該組織截至2025年為止，已在石川縣七尾市等4個市町、總計1356戶的組合屋中設置了綠色窗簾。今年5月，他們也前往了安置岩手縣大船渡市山林火災受災民眾的組合屋中開展活動。

在協助災區的支援行動中，該組織亦非常重視人與人之間的交流，特別規劃了聯誼交流的場合，「希望能讓災民們有個傾訴心聲的管道」。鈴木雄二表示，雖然目前已經能切實感受到「綠色窗簾」這個詞彙成功深入人心，但他仍充滿力量地表示：「我們的終極目標，是希望讓製作綠色窗簾這件事本身，徹底成為一種生活文化。」



在能登半島地震災區現場進行作業的NPO法人「綠色窗簾應援團」理事長鈴木雄二（右後方）等人。2025年8月攝於石川縣七尾市（由該法人提供）



接受媒體取材採訪的NPO法人「綠色窗簾應援團」理事長鈴木雄二。5月22日攝於東京都板橋區

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