美國大聯盟選秀：馬林魚隊於第8輪指名佐佐木麟太郎

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【費城時事】美國職棒大聯盟（MLB）選秀會議12日在費城迎來最終日的議程，效力於美國史丹佛大學的內野手佐佐木麟太郎，在第8輪以整體第235順位獲得邁阿密馬林魚隊的指名。由於佐佐木麟太郎在去年秋季的日本職棒選秀會議中，已獲得福岡軟銀鷹隊的第1位指名，他接下來所將做出的決斷，正引發各界的高度關注。

現年21歲的佐佐木麟太郎目前眼前擁有三選項，包括在美國或日本正式挑戰職業棒球，亦或是選擇繼續留在大專院校。據了解，他已於7月上旬與軟銀隊的球團高層進行了面談，並親自實地參訪了球團設施。他先前曾表示：「我必須結合大聯盟對我的評價，負起責任做出最終的決定。」

佐佐木麟太郎與馬林魚隊的談判期限將截止於美國東部時間27日下午5時（日本時間28日上午6時），而他與軟銀隊之間的最後期限同樣迫在眉睫，將於7月底到期。

此外，去年在日職選秀中獲得歐力士猛牛隊第6位指名的投手石川Kenny（Kenny Ishikawa，效力於美國喬治亞大學），本次則在第13輪以整體第392順位獲得辛辛那提紅人隊的指名。



在美國大聯盟選秀會議中獲得馬林魚隊第8輪指名的史丹佛大學內野手佐佐木麟太郎。6月29日攝於羽田機場

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