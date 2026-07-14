美媒報導日本成為俄羅斯間諜採購高科技物資之「重要據點」

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【紐約時報】美國報紙《紐約時報》12日報導指出，俄羅斯於2022年2月發動對烏克蘭的侵略後，遭到西方國家集體追驅逐出境的數百名俄羅斯間諜當中，如今已有數十人轉移陣地，正以日本為據點展開地下活動。據悉，這些間諜主要在當地從事採購侵略戰爭所不可或缺的高科技物資。該報導是基於對西方情報機關當局者及政府相關人士的採訪後所做出的詳實披露。

該報明確指出，俄羅斯間諜如今已現身於日本這個「令人意想不到的地方」。報導分析稱，日本雖然在防範間諜的法制體制上相對脆弱，但國內的高科技產業卻極其活絡繁榮，這對企圖讓侵略戰爭持續下去的俄羅斯而言，無疑成為了「至關重要的據點」。根據該報引用烏克蘭政府的推算數據顯示，俄羅斯製造的飛彈與無人機當中，高達90%的產品皆包含了日本製的零組件。

根據西方情報機關當局者透露，目前在東京主導各項地下作戰的核心組織，是名為「第20局」的極秘密俄羅斯軍事情報部隊。儘管該部隊的具體職能與任務至今從未對外公開，但隸屬於該部隊的情報工作人員，正紛紛偽裝成外交官或商務人士，暗中在當地購買或竊取用於戰場的尖端技術，並透過走私手段將其運回俄羅斯。



在烏克蘭首都基輔，居民們正在現場確認因遭到俄羅斯飛彈襲擊所造成的受災損害情形。2日攝（EPA時事）



俄羅斯國旗。資料照片（EPA時事）

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