日本政府緊盯美伊戰事終結協議談判所受衝擊＝擔憂報復連鎖效應

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鑑於美國與伊朗兩國爆發了新一輪軍事攻擊的報復連鎖，日本政府對中東局勢進一步惡化加深了關切與強烈擔憂。這是因為事態若進一步升級，恐將對當前基於終結戰鬥之備忘錄所展開的關鍵協議談判造成實質阻礙。政府方針將在疾呼各方儘快平息的同時，持續嚴密注視後續造成的衝擊與影響。

官房長官木原稔在13日的記者會上表明：「我們對於美伊之間持續存在的軍事緊張狀態感到深刻憂慮。」他並進一步強調：「當前重要的，是事態必須儘快平息，同時確保協議談判得以延續，並在早期達成最終協議。」他表明日本將與國際社會緊密結盟，持續傾注外交努力。

圍繞自上週起持續發生的攻擊報復連鎖，首相高市早苗的身邊幕僚人士透露了當前的普遍認知，認為「目前正處於不容樂觀的嚴峻現狀」。外務省高層亦憂心忡忡地表示：「十分擔心未來的走向。由衷期盼至今為止好不容易建立的協議成果，千萬不要因此付諸流水。」政府相關人士則表示：「眼下我們也只能緊緊盯著對話的最終去向。」



召開記者會說明政府立場的官房長官木原稔。13日上午攝於首相官邸

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