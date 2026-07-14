法務省就生成式AI侵權擬定草案＝「聲音」亦納入法律保護對象
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針對生成式AI（人工智慧）未經授權使用知名人士肖像與聲音的問題，日本法務省13日向專家檢討會提出一份有關民事責任認定的報告書草案。草案明確指出，人的聲音與肖像一樣，也應列為受法律保護的對象。法務省將參考專家意見，預計最快於8月公布最終報告。
過去有關「聲音權」的法律保護，由於尚無法院判例作出明確判斷，因此哪些情況構成違法仍存在許多模糊空間。法務省表示，希望這份報告未來能作為法院審理案件及AI開發等場合的參考依據。
草案舉例指出，例如利用AI生成一段音檔，讓人誤以為某位聲優正在朗讀猥褻內容，並將其發布到社群媒體以獲取收益等情況，若對本人名譽、人格尊嚴或私生活安寧造成超出可容忍範圍的侵害，便可能構成民事上的侵權行為。
此外，草案也整理了判斷AI生成聲音與本人聲音相似程度的標準，以及是否可能侵犯知名人士對自身肖像商業價值所享有的「公開權（Publicity Rights）」。
另一方面，對於模仿名人說話或聲音等表演形式，草案認為，這類表現主要是以「模仿得有多像」作為技藝展現，一般而言不構成對公開權的侵害。
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