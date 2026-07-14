法務省就生成式AI侵權擬定草案＝「聲音」亦納入法律保護對象

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針對生成式AI（人工智慧）未經授權使用知名人士肖像與聲音的問題，日本法務省13日向專家檢討會提出一份有關民事責任認定的報告書草案。草案明確指出，人的聲音與肖像一樣，也應列為受法律保護的對象。法務省將參考專家意見，預計最快於8月公布最終報告。

過去有關「聲音權」的法律保護，由於尚無法院判例作出明確判斷，因此哪些情況構成違法仍存在許多模糊空間。法務省表示，希望這份報告未來能作為法院審理案件及AI開發等場合的參考依據。

草案舉例指出，例如利用AI生成一段音檔，讓人誤以為某位聲優正在朗讀猥褻內容，並將其發布到社群媒體以獲取收益等情況，若對本人名譽、人格尊嚴或私生活安寧造成超出可容忍範圍的侵害，便可能構成民事上的侵權行為。

此外，草案也整理了判斷AI生成聲音與本人聲音相似程度的標準，以及是否可能侵犯知名人士對自身肖像商業價值所享有的「公開權（Publicity Rights）」。

另一方面，對於模仿名人說話或聲音等表演形式，草案認為，這類表現主要是以「模仿得有多像」作為技藝展現，一般而言不構成對公開權的侵害。



法務省專家學者檢討會正就無斷利用著名人士肖像與聲音的民事責任歸屬展開深入討論。13日攝於法務省

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