課後學童安親等待人數連續2年減少＝利用登記創歷史新高

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兒童家庭廳14日公布了負責照顧共雙薪家庭等小學生的「放課後兒童俱樂部（指學童保育，課後安親班）」之最新統計。截至5月1日為止，課後安親的待登記兒童（日本稱待機兒童）人數為1萬4713人（初估值），與前一年的確定值相比減少了1617人，呈現連續2年減少的趨勢。另一方面，完成利用註冊登記的兒童人數則增加3萬1392人，達到160萬2037人，再度刷新歷史最高紀錄。

若按都道府縣別來清查待登記人數，以東京都（2550人）居首，其次為埼玉縣（1370人）、兵庫縣（1341人），而福井縣則達成了「零待登記」的目標。

兒童家庭廳本次也首度對外公布，在這些未能順利進入安親班的待登記兒童中，目前正利用地方自治體獨立設置之課後輔導據點的兒童人數為3030人。兒童家庭廳對此分析指出，隨著地方托育硬體接收量能的逐步整備完善，目前迫切需要確保安身處所的學童人數正呈現減少趨勢。



放學下課的小學生。情境示意照片

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