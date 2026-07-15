太平洋黑鮪魚配額擴大未達共識＝2027年增額前景不明

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針對太平洋黑鮪魚（黑鮪）資源管理召開的一系列國際會議14日閉幕，但備受關注的擴大捕撈配額議題未能達成共識。

由於黑鮪資源量持續回升，日本提出自2027年起，將30公斤以上大型黑鮪的捕撈配額提高25%的方案，但因墨西哥反對，最終未能獲得一致同意。雖然各方仍希望持續協商，但日本水產廳官員坦言，「就時程而言，情況非常嚴峻。」因此，明年能否實現增額仍充滿不確定性。

各方將力爭在8月底舉行、由管理太平洋東部海域的美洲熱帶鮪類委員會（IATTC）年度會議前，再度協調東西太平洋各方立場。然而，由於預料協商仍將十分困難，也可能最終無法達成協議；若如此，現行捕撈配額將維持不變。

此次會議自8日起在長崎市舉行，由日本、韓國、台灣、美國等國家與地區代表出席。與會各方討論新的資源管理制度，未來將依據資源狀況自動計算捕撈配額，並研究當資源豐富時，可將配額提高至何種程度。

依照日本提出的方案，中西部太平洋海域30公斤以上大型黑鮪的捕撈配額，將由目前的11,869公噸增至14,836公噸；另一方面，30公斤以下小型黑鮪的配額則由5,125公噸減少至4,823公噸，約縮減6%。

原本各方即以此方案作為協商基礎，但就在東西太平洋相關國家與地區舉行聯合協商的最後一天，墨西哥突然主張提高東太平洋海域的配額，並表達反對意見，使原本的協調方案功虧一簣。



出席太平洋黑鮪魚捕撈配額國際會議的美國政府代表（前排左）。（9日，長崎市）



與會代表就太平洋黑鮪魚捕撈配額展開協商的國際會議。（9日，長崎市）



出席太平洋黑鮪魚捕撈配額國際會議的共同主席宮原正典（左起第二位）。（9日，長崎市）

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