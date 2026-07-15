JR東日本公布East-i後繼檢測車暱稱為「SOAR」＝最高時速達320公里

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JR東日本14日公布，將於2029年度投入使用的新幹線檢測車的名稱與設計。這款新車將接替現役的新幹線檢測列車「East-i」，暱稱定為「SOAR」。新車將以與東北新幹線相同的最高時速320公里行駛，同時執行軌道與設備檢測。

現役的East-i最高時速僅275公里，與營運列車存在速度落差，安全性方面一直被視為課題。JR東日本社長喜勢陽一在記者會表示，新車未來可在與營運列車相同的速度環境下進行檢測，將能進一步提升安全性。

「SOAR」一名取自英文，意為「翱翔」；其中字母「O」也蘊含著祈願事故歸零等寓意。新車採7節編組，車型編號為E927型，以白色為車身主色，側面搭配紅、綠色線條。詳細設計預計於2026年秋季前完成。

此外，新車將搭載新開發的系統，可推估鐵軌受力情形，並結合軌道變形量測設備，判斷需要維修的路段。車上共設置48具攝影機，拍攝架空電纜、隧道等沿線設施與環境。未來還計畫導入人工智慧（AI）技術，自動辨識及篩選裂縫等危險部位，提升檢測效率。



JR東日本公布的新一代新幹線檢測車「SOAR」設計圖。（JR東日本提供）

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