汲取道路塌陷事故教訓　日本修法要求公開下水道管理資訊

Newsfrom Japan

日本參議院15日通過並正式成立《下水道法》修正案，重點在於要求下水道管理單位公開設施維護管理狀況。此次修法是因應2025年1月埼玉縣八潮市發生的大規模道路塌陷事故，希望藉此推動老舊下水道設施更新及完善維護管理。

修正案明文規定，下水道管線健全程度的診斷標準將由中央政府統一訂定，同時強化現行由政令、省令規範的檢查標準。此外，也要求各地下水道管理單位必須向居民公開檢查結果及相關資訊，提高管理透明度。

修法也新增有關下水道設施結構的規定，要求業者採用更便於檢查、維修及緊急應變的設計。例如，對於一旦損壞便可能造成重大社會影響的重要管線，可採用雙管設計，以提升系統備援能力。

另一方面，參議院也同步通過《道路法》修正案，建立新制度，讓都道府縣、市町村等道路管理機關與埋設地下管線的業者簽訂合作協議，共同進行道路下方空洞調查及道路巡查，以預防類似事故再次發生。



埼玉縣八潮市因下水道管線破損導致縣道十字路口塌陷後的復原工程現場。（1月26日，埼玉縣八潮市）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]