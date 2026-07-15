汲取道路塌陷事故教訓 日本修法要求公開下水道管理資訊
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日本參議院15日通過並正式成立《下水道法》修正案，重點在於要求下水道管理單位公開設施維護管理狀況。此次修法是因應2025年1月埼玉縣八潮市發生的大規模道路塌陷事故，希望藉此推動老舊下水道設施更新及完善維護管理。
修正案明文規定，下水道管線健全程度的診斷標準將由中央政府統一訂定，同時強化現行由政令、省令規範的檢查標準。此外，也要求各地下水道管理單位必須向居民公開檢查結果及相關資訊，提高管理透明度。
修法也新增有關下水道設施結構的規定，要求業者採用更便於檢查、維修及緊急應變的設計。例如，對於一旦損壞便可能造成重大社會影響的重要管線，可採用雙管設計，以提升系統備援能力。
另一方面，參議院也同步通過《道路法》修正案，建立新制度，讓都道府縣、市町村等道路管理機關與埋設地下管線的業者簽訂合作協議，共同進行道路下方空洞調查及道路巡查，以預防類似事故再次發生。
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