北陸新幹線延伸案拍板＝執政黨選定「桂川方案」

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日本自民黨與日本維新會15日召開有關北陸新幹線未動工路段（敦賀－新大阪）延伸路線的整備委員會。兩黨從現行規劃、經由福井縣小濱市及京都市的「小濱－京都路線」兩個方案中，選定通過京都車站以西約5公里、桂川車站附近的「桂川方案」。

整備委員會並要求，為減輕沿線地方政府負擔的建設經費，希望擴大由JR支付的「線路租借費」等財源。未來，兩黨將透過專案小組（PT）正式彙整桂川方案，並向中央政府爭取實現。

「小濱－京都路線」目前分為兩個方案，分別是此次獲選的桂川方案，以及沿著京都車站地下南北方向興建的「南北方案」。在10日舉行的前一次會議中，自民黨主張桂川方案與南北方案；日本維新會則支持桂川方案，並主張另一個經滋賀縣米原站與東海道新幹線接軌的「米原路線」。

不過，對於小濱－京都路線，沿線地方政府一直擔憂施工可能影響地下水等問題。兩黨認為，相較於南北方案，桂川方案對周邊環境的影響較小，也較容易獲得地方理解與支持。日本維新會原本對小濱－京都路線持反對立場。



自民黨與日本維新會召開執政黨整備委員會，討論北陸新幹線未動工區間（敦賀－新大阪）的延伸方案。圖中央左為共同委員長、日本維新會前原誠司，右為共同委員長、自民黨西田昌司。（15日上午，國會）



北陸新幹線。（2024年12月，石川縣金澤市）

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