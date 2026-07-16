訪日外國旅客五年來首度下滑　中國赴日旅遊限制持續影響

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日本政府觀光局（JNTO）15日公布估算數據顯示，2026年上半年（1至6月）訪日外國旅客人數為2108萬4800人，較去年同期減少2.0％。雖然上半年連續兩年突破2000萬人次，但卻是五年來首度出現負成長。主要原因是中國政府持續限制赴日旅遊，導致中國旅客大幅減少。

按國家與地區來看，中國旅客較去年同期大減56.4％，降至205萬8200人，表現低迷；韓國則增加18.6％至567萬5100人，居各國之首；台灣旅客增加20.9％至397萬2200人，排名第二。

僅就6月而言，訪日旅客估計為314萬8600人，較去年同月減少6.8％，已連續三個月低於去年同期。不過，來自台灣、韓國等地的旅客人數仍創下歷年6月新高。

另一方面，日本觀光廳同日公布，2026年4至6月訪日旅客消費額（初估值）達2兆5096億日圓，較去年同期微增0.2％。每位旅客平均消費額達24萬4457日圓，年增3.3％，創下歷來單季新高。

中國旅客6月人數已連續第七個月低於去年同期。未來日本能否維持高水準的訪日旅客人數，關鍵將在於能否由歐美及東南亞等其他市場的成長來彌補中國市場的萎縮。



外國觀光客參拜東京淺草寺。（東京都台東區，EPA時事）

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